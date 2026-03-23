Camere Penali per il Sì | La centralità del tema giustizia nel dibattito pubblico

“L’attenzione e la partecipazione che hanno accompagnato questa consultazione confermano la centralità del tema giustizia nel dibattito pubblico – scrivono in una nota le Camere Penali per il Sì -. Sebbene il referendum abbia assunto una connotazione anche di carattere politico, il confronto sviluppatosi nel Paese ha fatto emergere con chiarezza criticità profonde del sistema della giustizia, rendendole maggiormente note anche ai cittadini. Non solo nel fronte del Sì, ma anche in quello del No si è registrata una diffusa consapevolezza circa la necessità di interventi non più rinviabili. Sono venuti in evidenza nodi strutturali che incidono... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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