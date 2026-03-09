Glaucoma | screening gratuiti a Ferrara 6% di casi nella provincia

A Ferrara è partita una campagna di prevenzione contro il glaucoma, una condizione nota come il ladro silente della vista. L’iniziativa prevede screening gratuiti organizzati dall’Unione dei ciechi e dagli ospedali locali, con l’obiettivo di individuare eventuali casi. Nella provincia, circa il 6% della popolazione è stato coinvolto in queste visite di controllo.

Una campagna di prevenzione contro il glaucoma, definita come ladro silente della vista, è partita a Ferrara con visite gratuite organizzate dall'Unione dei ciechi e dagli ospedali locali. L'iniziativa si svolge nell'area dell'ex pronto soccorso di Cittadella San Rocco, offrendo screening immediati alla cittadinanza tra l'8 e il 14 marzo. In questa provincia, circa sei persone su cento risentono già della patologia, una cifra che sale al dieci per cento tra gli anziani, evidenziando un rischio crescente legato all'età anagrafica. La malattia degenerativa colpisce oltre un milione di italiani, ma la metà di questi pazienti ignora ancora di essere malato, rendendo lo screening uno strumento vitale per evitare handicap visivi gravi.