417 miliardi in gioco | le truffe digitali erodono il Made in Italy

Uno studio di Sopra Steria ha stimato un danno economico di 417 miliardi di euro causato da recensioni false e truffe digitali. La cifra rappresenta l’entità delle perdite legate alle frodi online nel settore del Made in Italy. I dati sono stati raccolti analizzando vari casi di truffa digitale e recensioni ingannevoli diffuse su diverse piattaforme.

Lo studio di Sopra Steria rivela un danno economico stimato in 417 miliardi di euro derivante da recensioni false e truffe digitali. La disinformazione si è trasformata in un mercato parallelo che erode la fiducia nel tessuto produttivo italiano. L’intelligenza artificiale accelera la produzione massiva di contenuti fasulli, rendendo la verifica dei fatti sempre più complessa per le imprese locali. Questo fenomeno non è solo un problema tecnico, ma una minaccia diretta alla stabilità economica delle regioni. Il costo reale della falsità digitale. Le cifre emerse dallo studio indicano che il prezzo pagato dall’economia reale è enorme: 417 miliardi rappresentano risorse drenate dal sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 417 miliardi in gioco: le truffe digitali erodono il Made in Italy Articoli correlati Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroSecondo quanto emerge dal report AgriMercati di ISMEA, nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari hanno registrato una crescita... Bio made in Italy vale 6,8 miliardi e 3,9 di export, un marchio per riconoscerloNel 2025 le vendite di alimenti biologici in Italia a consumo domestico sono aumentate del 6,2%,raggiungendo 5,5 miliardi di euro, con un valore...