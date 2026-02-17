Zes bando da 300 milioni per le aree industriali del Sud

Il governo ha aperto un bando da 300 milioni di euro per le zone economiche speciali del Sud, per rispondere alle esigenze di rinnovamento delle aree industriali. Questa somma mira a migliorare strade, impianti e servizi pubblici nei distretti produttivi più colpiti dalla crisi. Recentemente, molte imprese locali hanno segnalato difficoltà legate a infrastrutture obsolete e carenze di collegamenti efficienti.

Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per viabilità e servizi. Beneficiari Comuni e Consorzi. Domande dal 25 febbraio Trecento milioni di euro per riqualificare viabilità, infrastrutture e servizi nelle aree industriali e artigianali del Mezzogiorno. È la dotazione finanziaria del nuovo avviso pubblico lanciato dalla Struttura di missione Zes, destinato a sette regioni del Sud: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le risorse attingono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (FSC). I beneficiari della misura sono i Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree per insediamenti produttivi (PIP) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Infrastrutture aree industriali del Mezzogiorno, stanziati 300 milioni: l'annuncio di SbarraQuesta mattina, la struttura di missione Zes ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di euro per le infrastrutture nelle aree industriali del Mezzogiorno.

