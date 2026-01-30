Zone franche doganali un tavolo per definirne il quadro tecnico prima del bando

Questa mattina ad Ancona si è riunito un tavolo di lavoro per mettere a punto gli aspetti tecnici prima di avviare il bando sulle Zone franche doganali intercluse. L’obiettivo è chiarire i dettagli e le procedure per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse, così da preparare tutto in modo preciso prima di passare alla fase successiva.

L'incontro è stato chiesto dall'assessore regionale alla Zes Giacomo Bugaro, in quanto si tratta di uno degli strumenti più interessanti compresi nella Zona economica speciale unica ANCONA – Definire il quadro tecnico per la pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse sulle Zone franche doganali intercluse. È stato questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto ieri, giovedì 29 gennaio 2026, ad Ancona e convocato dalla Regione Marche come passaggio propedeutico al tavolo istituzionale in programma domani a Roma con la struttura di missione Zes. Il confronto è servito a condividere impostazione, ambiti di applicazione e potenzialità delle Zfd, uno degli strumenti più rilevanti attivabili nell'ambito della Zes.

