Walter Zenga | Gattuso sa cosa fare con quel poco che ha Avere dubbi su Donnarumma è da imbecilli

In un'intervista a Fanpage, l'ex portiere di club e nazionale ha commentato alcune delle questioni più discusse nel mondo del calcio. Ha espresso la sua opinione su Gattuso e sulla gestione di un giocatore, e ha anche commentato la situazione di un noto portiere, definendo infondati i dubbi sulla sua prestazione. Le sue parole si inseriscono nel dibattito attuale tra tifosi e addetti ai lavori.

L'ex portiere dell'Inter e dell'Italia dice la sua su alcuni dei temi più caldi nell'intervista a Fanpage.it: la Nazionale, i giovani italiani che non trovano spazio ("Bartesaghi, Palestra, Bernasconi o Vergara dimostrano che la qualità c'è") e un sistema che in certi casi ha falle clamorose. "È facile fare il presidente quando vuoi gestire una società con i soldi del Monopoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Perché il tuo cane capisce cosa può o non può fare anche senza dirgli “si” o “no”: sa interpretare la voce umanaI cani comprendono i nostri "sì" e i "no" anche se non li pronunciamo, ma pure solo attraverso l'ascolto di un suono collegato alle nostre intenzioni... Luca Bizzarri su Andrea Pucci: “Ha dato ragione agli imbecilli, doveva fregarsene”Luca Bizzarri difende ancora Andrea Pucci nel podcast Non hanno un amico: "Ha sbagliato a ritirarsi da Sanremo, non bisogna dare ragione agli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Walter Zenga Walter Zenga: Gattuso sa cosa fare con quel poco che ha. Avere dubbi su Donnarumma è da imbecilliIl rischio di saltare il terzo Mondiale consecutivo, i giovani italiani che non trovano spazio e un sistema che spesso non funziona. Walter Zenga, nel giorno di Italia-Irlanda del Nord per i playoff ... fanpage.it Zenga: Gattuso l'uomo giusto al momento giusto. Chivu? Racchiude Mou e GuardiolaL’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Walter Zenga è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano. Queste le sue parole raccolte da ... tuttomercatoweb.com