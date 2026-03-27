Protti si racconta | Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo Nazionale? Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano

Il calciatore ha dichiarato di essere in guerra con un problema di lunga durata, che dura ormai dieci mesi. Ha anche commentato sulla selezione nazionale, affermando che in passato contava su giocatori di alto livello che oggi non sono più presenti. Queste affermazioni sono state fatte nel corso di un'intervista trasmessa di recente.

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