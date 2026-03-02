Zendaya e Tom Holland si sono sposati, anche se i dettagli sulla cerimonia, come luogo e data, rimangono sconosciuti. L’attrice ha indossato un abito elegante durante il grande giorno, ma non sono stati diffusi altri particolari sull’evento. La coppia, insieme dal 2016, non ha ancora reso pubbliche informazioni ufficiali sulla celebrazione.

A rivelare che i due sono convolati a nozze è stato lo stylist Law Roach, da anni al fianco di Zendaya nel costruire - red carpet dopo red carpet - lo stile glamour e contemporaneo che, nel 2021, è valso all'attrice il premio di Fashion Icon dell'anno ai CFDA Fashion Awards. Siamo abituati a vedere la star di Euphoria giocare con il proprio look. Camaleontica, sofisticata e audace al tempo stesso, da anni Zendaya calca il tappeto rosso con outfit ricchi di riferimenti, alla storia della moda così come ai film che di volta in volta presenta, cambiando spesso anche taglio e colore di capelli. È naturale quindi domandarsi quale... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya si è sposata: tutto quello che sappiamo sull'abito indossato dall'attrice per dire sì a Tom Holland

