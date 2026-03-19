Zendaya e Tom Holland firmano un accordo prematrimoniale per tutelare un patrimonio da 55 milioni di dollari

Zendaya e Tom Holland hanno firmato un accordo prematrimoniale che riguarda un patrimonio di 55 milioni di dollari. Secondo le fonti, i due sarebbero convolati a nozze in segreto, mantenendo riservate le cerimonie. La coppia avrebbe preso questa decisione per proteggere i propri beni prima di ufficializzare il matrimonio. La notizia si basa su indiscrezioni e non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli.

Zendaya e Tom Holland pare si siano sposati in gran segreto, firmando anche un accordo prematrimoniale che possa tutelare il loro patrimonio. La coppia può vantare un patrimonio netto da 55 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il matrimonio da sogno di Zendaya e Tom Holland: la verità dietro le foto diventati viraliNegli ultimi giorni sui social è diventata virale una fotografia che sembra mostrare il matrimonio tra Zendaya e Tom Holland.

Leggi anche: Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati

#zendaya e #tomholland si sono sposati…ma nessuno se n’è accorto

Tutto quello che riguarda Tom Holland

Temi più discussi: Zendaya commenta le finte foto di nozze con Tom Holland e sorprende con una clip inedita; Zendaya avrebbe confermato di essersi sposata con Tom Holland in gran segreto; Zendaya conferma il matrimonio con Tom Holland: la sua fede nuziale alla settimana della moda di Parigi; Zendaya e Tom Holland si sono sposati davvero: l'attrice spiazza e conferma il matrimonio segreto.

Zendaya è «entusiasta» di poter lavorare di nuovo con Tom Holland nel prossimo film di Spider-ManZendaya ha speso parole di elogio per il suo fidanzato (e, secondo alcune indiscrezioni, ormai marito) Tom Holland alla prima del suo ultimo film, «The Drama». L’attrice ha dichiarato di essere «entus ... starsinsider.com

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete persoZendaya e Tom Holland si sono sposati. A confermarlo è stato Law Roach, lo storico image architect dell'attrice di Euphoria sul red carpet degli Actor ... fanpage.it

Ora anche Tom Holland avrà le ragnatele organiche come Tobey Maguire! #SpiderMan - facebook.com facebook

Tom Holland, Zendaya e l'accordo da 55 milioni x.com