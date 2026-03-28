Il vice presidente dell’Inter ha annunciato che il club continuerà a puntare su Chivu per il resto della stagione. Durante un'intervista, ha affermato che la squadra ha due obiettivi principali: vincere lo scudetto e conquistare la Coppa Italia. La conferma della fiducia in Chivu conferma la volontà di proseguire con il giocatore fino a fine stagione.

di Alberto Petrosilli Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha confermato la piena fiducia in Chivu indicando in scudetto e Coppa Italia gli obiettivi stagionali. Dalla cornice capitolina di Operazione Nostalgia, svoltasi oggi 28 marzo 2026 al Palazzo dello Sport, Javier Zanetti ha tracciato la rotta dell’ Inter per il gran finale di stagione. Mentre la squadra di Cristian Chivu mantiene il primato in classifica con 69 punti (+6 sul Milan), il Vice President nerazzurro ha blindato la posizione del tecnico romeno, confermando la totale fiducia della proprietà Oaktree nel suo operato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « C’è una lotta con altre squadre che vogliono vincere come noi il campionato, ma noi ci crediamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti blinda Chivu: «Andremo avanti con lui a lungo, da qui a fine stagione abbiamo due obiettivi chiari»

Articoli correlati

Boga già pazzo della Juve: «Per me significa moltissimo essere qui. Abbiamo due obiettivi per questa stagione, ai tifosi faccio questa promessa»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su LautaroAusilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas».