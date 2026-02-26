Il direttore sportivo dell’Inter conferma che Chivu resterà in squadra e spiega che la scelta di puntare su di lui è stata presa fin dall’inizio. Viene anche fatto chiarezza su alcune trattative passate, senza entrare nei dettagli legali o controversi. Nel corso dell’intervista, si parla anche di alcune situazioni legate a Lautaro e alle strategie future del club.

Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire Wirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro

Chivu confermato: «Era la nostra priorità». E svela i retroscena su Lautaro e FabregasUna conferma di fiducia nei confronti di Cristian Chivu emerge come elemento centrale della gestione sportiva dell’Inter, accompagnata da una lettura...

Ausilio a Sky: «Inter, avanti con Chivu e fiducia totale nei leader. Vi svelo un retroscena su Lautaro Martinez»di Redazione Inter News 24Ausilio, DS dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Sky: grande fiducia nel lavoro di Chivu e importante...

Discussioni sull' argomento Calciomercato Inter Marotta blinda Pio Esposito | rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla Premier; Calciomercato Inter, Marotta blinda Pio Esposito: rinnovo...

Ausilio: Fabregas? Chivu sempre prima scelta! Napoli bravo, ma se giochi 23 partite in più…DIRETTORE SPORTIVO - C'è stata una sliding-doors: il primo pensiero è stato voler fare l'allenatore dopo aver smesso. Ho provato anche a farlo, ero solo un assistente aspettando l'età per cominciare: ... fcinter1908.it

Inter, ieri Marotta e Ausilio alla Pinetina: ribadita la fiducia totale nel progetto ChivuNonostante le classifiche di Serie A e Champions League restino positive, in casa Inter le recenti sconfitte iniziano a sommarsi in maniera preoccupante. La pressione su mister Cristian Chivu aumenta, ... tuttomercatoweb.com