WWE SNME | Sami Zayn trionfa nella sua Montréal e sfiderà Drew McIntyre a Royal Rumble

Durante l'evento Saturday Night’s Main Event a Montréal, Sami Zayn ha ottenuto una vittoria importante nel match #1 contender’s fatal-4-way contro Damian Priest, Randy Orton e Trick Williams. Con questa vittoria, Zayn si guadagna la possibilità di affrontare Drew McIntyre a Royal Rumble, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti della scena WWE.

Nella tappa canadese di Saturday Night’s Main Event, l’incontro principale della serata è stato il #1 contender’s fatal-4-way match tra l’idolo di casa Sami Zayn, Damian Priest, Randy Orton e Trick Williams. I quattro si sono guadagnati quest’opportunità vincendo i loro match di qualificazione nel torneo indetto per determinare il primo sfidante di Drew McIntyre che difenderà al PLE Royal Rumble per la prima volta il WWE Championship vinto a Berlino. Una marcia in più. Tre veterani e un rookie del main roster che ha avuto un grandissimo impatto a caccia del posto da primo sfidante. Trick Willie ha dimostrato di poter stare a questo livello senza mostrare alcuna timidezza o riverenza nei confronti dei più quotati avversari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

