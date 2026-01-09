WWE | Giulia la spunta su Alexa Bliss grazie all’interferenza di Lash Legend

Nella puntata di SmackDown del 9 gennaio 2026, trasmessa dalla Uber Arena di Berlino, Giulia ha ottenuto una vittoria su Alexa Bliss, grazie anche all’intervento di Lash Legend. La sfida, valida per il Women’s Championship, si è conclusa con un risultato favorevole per Giulia, consolidando la sua posizione nel roster femminile della WWE.

La puntata di SmackDown del 9 gennaio 2026, trasmessa in diretta dalla Uber Arena di Berlino, ha visto Giulia difendere con successo il Women’s U.S. Championship contro Alexa Bliss. Prima del match, la campionessa è stata intervistata nel backstage insieme a Kiana James: “Il titolo è tornato dove appartiene”, ha dichiarato Giulia, mentre la James ha aggiunto che la campionessa “dominerà l’intera divisione”. Giulia ha poi promesso di fare un esempio della sfidante, con la James che ha tradotto: “Non è niente di personale, è solo necessario”. Nia Jax e Lash Legend prendono in giro Alexa Bliss. Prima dell’incontro, Alexa Bliss è stata mostrata al telefono, presumibilmente con Charlotte Flair, ammettendo di aver scoperto del match per il titolo solo in giornata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

