Workshop di difesa personale interdisciplinare | sabato 18 aprile in via Giusti

Sabato 18 aprile si terrà in via Giusti un workshop di difesa personale aperto a tutti, suddiviso in una parte teorica e una pratica. Durante l'evento verranno analizzati diversi approcci interdisciplinari alla difesa personale, offrendo ai partecipanti l'opportunità di apprendere tecniche e concetti utili in situazioni di emergenza. L'iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze in materia di sicurezza personale.

Workshop di difesa personale aperto a tutti.Il seminario sarà suddiviso in due parti, una teorica e una pratica e verrà analizzata la difesa personale con un approccio interdisciplinare. Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Workshop di difesa personale interdisciplinare: sabato 18 aprile in via Giusti Articoli correlati Leggi anche: Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce Cultura: ad aprile a Roma “It’s happening again”, mostra personale di Adrian TranquilliDal 10 aprile al 24 maggio 2026, le sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiteranno It’s Happening Again, un progetto espositivo... Una selezione di notizie su Workshop di difesa personale... Temi più discussi: Difendersi è un diritto: a Montesilvano un workshop di difesa personale per le donne; Al pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne; Workshop di difesa personale femminile al Pala Dean Martin di Montesilvano; Pescara: Montesilvano lancia workshop gratuito difesa personale per donne. Montesilvano, il 28 marzo workshop gratuito di autodifesa per le donne [VIDEO]Al Pala Dean Martin di Montesilvano il 28 marzo un workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne, promosso da ACSI Abruzzo con Comune e Commissione Pari Opportunità ... abruzzonews.eu Al pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donneL'iniziativa si terrà il 28 marzo. L'evento nasce dalla volontà di celebrare la figura femminile non solo come simbolo di sensibilità, ma come motore di cambiamento e resilienza ... ilpescara.it L'INIZIATIVAAl pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne Tutti i dettagli sull'evento - facebook.com facebook . @ValerioDeMolli su @classcnbc Al 37° Workshop di Finanza di #TEHA, che inizierà domani, avremo i più grandi investitori al mondo. Sarà importante ascoltare il loro punto di vista. x.com