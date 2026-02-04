VIDEO | Wizz Air apre la sua base a Palermo voli diretti per quattro città italiane e due estere | ecco le nuove rotte

Wizz Air apre ufficialmente la sua base a Palermo, rafforzando la presenza in Italia. Da dicembre ha ripreso le attività e in meno di due mesi ha portato due Airbus A321neo in città. Ora ci sono voli diretti per quattro città italiane e due destinazioni estere, e Palermo diventa la 39esima base nel mondo della compagnia low-cost.

Dal ritorno operativo dello scorso dicembre al posizionamento di due Airbus A321neo: in poco meno di due mesi Palermo diventa la 39esima base Wizz Air nel mondo. Un nuovo importante tassello nella crescita in Italia della compagnia e che consente oggi a Wizz Air di raggiungere una quota di.

