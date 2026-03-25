Nagorà un docufilm e due pubblicazioni per i 10 anni del blog dei costruttori campani

Nel decimo anniversario del blog dedicato ai costruttori campani, si celebrano i suoi dieci anni di attività. Il progetto ha prodotto un docufilm e due pubblicazioni, rafforzando la sua presenza nel panorama culturale locale. La piattaforma, considerata tra le più innovative del sistema Ance, si conferma come punto di riferimento nel dibattito sui temi dell’edilizia e dello sviluppo urbano nella città.

Compie dieci anni il blog più innovativo del sistema Ance e conferma la sua centralità nel dibattito culturale in città. Nagorà nasce con l’obiettivo di “offrire uno spazio libero e qualificato di riflessione sui temi che attraversano il nostro tempo, ponendosi come punto d’incontro tra competenze, esperienze e sensibilità diverse, unite dal desiderio di contribuire a una visione più consapevole e condivisa della realtà” sottolinea Francesco Tuccillo, presidente di Nagorà. “Dieci anni di vita rappresentano, per un progetto editoriale, un traguardo significativo. Non soltanto una ricorrenza simbolica, ma il segno concreto di una continuità di confronto e di impegno civile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: “Tutto il male del mondo”: il trailer del docufilm su Giulio Regeni a 10 anni dal suo omicidio Leggi anche: 'Tutto il male del mondo': in proiezione il docufilm a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni Approfondimenti e contenuti su Nagorà un docufilm e due pubblicazioni... Discussioni sull' argomento Agorà 2025/26 - Diamoci un taglio - 19/03/2026 - Video; Agorà della Salute, un appuntamento di informazione, partecipazione e confronto per il Mugello; Addio al vecchio mercato rionale: a Prati nasce la nuova Agorà con banchi trasformabili e terrazza panoramica; Giornata Nazionale delle Università, tutto pronto per UniSA Svelata: un'Agorà dove il sapere si fa connessione. Napoli, il blog Nagorà compie 10 anniCompie dieci anni il blog più innovativo del sistema Ance e conferma la sua centralità nel dibattito culturale in città. Nagorà nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio libero e qualificato di rif ... napoli.repubblica.it