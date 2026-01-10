La scuola di Cucina Ulisse compie 10 anni | 10 gli eventi previsti

La Scuola di Cucina Ulisse di Lecce celebra i suoi dieci anni di attività con un ricco calendario di eventi. Per tutto l’anno, sono previsti dieci appuntamenti dedicati a bambini, famiglie, scuole e appassionati, offrendo occasioni per scoprire e condividere il piacere della cucina in modo educativo e coinvolgente.

