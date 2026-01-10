La scuola di Cucina Ulisse compie 10 anni | 10 gli eventi previsti

Da lecceprima.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola di Cucina Ulisse di Lecce celebra i suoi dieci anni di attività con un ricco calendario di eventi. Per tutto l’anno, sono previsti dieci appuntamenti dedicati a bambini, famiglie, scuole e appassionati, offrendo occasioni per scoprire e condividere il piacere della cucina in modo educativo e coinvolgente.

LECCE - La Scuola di Cucina Ulisse, a Lecce, festeggia dieci anni di attività e apre ufficialmente un intero anno di celebrazioni con un calendario di 10 eventi speciali, pensati per bambini, famiglie, scuole e appassionati. Un anniversario che diventa occasione per raccontare una storia lunga 10. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: MakeitModena, la palestra digitale compie 10 anni

Leggi anche: Iscom Formazione cesenate compie 40 anni: "Formate 70mila imprese. Scuola di cucina punto di riferimento"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

scuola cucina ulisse compieLa Scuola di Cucina Ulisse compie 10 anni: 10 gli eventi che ne celebreranno il percorso durante il 2026 - Lecce, 10 gennaio 2026 – La Scuola di Cucina Ulisse, a Lecce, festeggia dieci anni di attività e apre ufficialmente un intero anno di celebrazioni con un calendario di 10 eventi speciali, pensati per ... corrieresalentino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.