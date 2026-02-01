Cane da caccia rimane bloccato in un canalone | salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri poco dopo mezzogiorno nel Verbano Cusio Ossola per salvare una cagnolina rimasta bloccata in un canalone. Petra, il cane da caccia, era rimasta intrappolata e rischiava di farsi male. Una squadra Speleo Alpino Fluviale si è calata nel canalone con due automezzi e l’ha estratta in sicurezza. L’intervento è durato poco, ma ha evitato che la cagnolina si facesse male o si perdesse.

L'intervento sul Monte Morissolo. Petra, il segugio francese, è in buone condizioni La cagnolina Petra è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una squadra Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco el Verbano Cusio Ossola è intervenuta con due automezzi poco dopo mezzogiorno di ieri, sabato 31 gennaio, per recuperare un cane in difficoltà nel Comune di Cannero Riviera. Il segugio francese ariegeois, di taglia media e di nome Petra, durante una battuta di caccia si è allontanato nella zona dell'Alpe Morissolo, nei pressi della cima, percorrendo una zona molto impervia costituita da canaloni molto ripidi.

