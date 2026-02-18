Firenze | cade in Arno da Ponte Santa Trinita salvato da un vigili del fuoco fuori servizio

Un uomo è finito nell’Arno da Ponte Santa Trinita a Firenze a causa di una distrazione mentre attraversava il ponte. Un vigile del fuoco fuori servizio ha visto la scena e ha subito lanciato l’allarme, chiamando i colleghi sul posto. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i sommozzatori e un’unità navale, che hanno recuperato la persona in acqua.

FIRENZE – I vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 17 febbraio 2026 a Firenze sul ponte Santa Trinita per il soccorso e recupero di un ragazzo di 26 anni caduto in Arno. Sul posto è stata inviata una squadra, i sommozzatori e il mezzo nautico. L'uomo, trascinato dalla corrente dell'acqua, ha raggiunto l'argine. Qui un vigile del fuoco libero da servizio, ha raggiunto il 26enne e prestato la prima assistenza. Il recupero è stato effettuato con una manovra SAF su corda ancorata a l'autoscala dove la persona è stata posizionata su una barella toboga e affidata al personale sanitario per i controlli di rito.