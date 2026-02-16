La Byd Atto 3 Evo, il SUV compatto elettrico, si aggiorna dopo aver ricevuto numerosi miglioramenti. La casa cinese ha deciso di intervenire sull’estetica, rendendolo più elegante, e ha potenziato le funzionalità tecnologiche per offrire un’esperienza di guida più moderna. Nei prossimi mesi, il modello introdurrà anche una versione ibrida, ampliando le possibilità di scelta per i clienti.

Molto più di un semplice restyling: Byd interviene in modo deciso sul suo C-Suv 100% elettrico Atto 3, tanto da evolverlo sotto molteplici aspetti. Parliamo di miglioramenti estetici, pratici, tecnici, tecnologici e chi più ne ha più ne metta, quasi fosse una seconda generazione. Con 4.455 mm di lunghezza, 2.720 mm di passo, 1.875 mm di larghezza e 1.615 mm di altezza, la Byd Atto 3 Evo si ripresenta nel pieno del segmento C-Suv. Tra le altre cose troviamo un nuovo design dei cerchi, nonché del paraurti frontale. Il logo Byd al centro del portellone è affiancato dal design 3D dei fari posteriori, dal retronebbia incorporato nell’estrattore e da una nuova soluzione per il terzo stop, integrato nello spoiler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Byd Atto 3 Evo: il Suv compatto elettrico si evolve. Come va

