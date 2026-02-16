Byd Atto 3 Evo | il Suv compatto elettrico si evolve Come va
La Byd Atto 3 Evo, il SUV compatto elettrico, si aggiorna dopo aver ricevuto numerosi miglioramenti. La casa cinese ha deciso di intervenire sull’estetica, rendendolo più elegante, e ha potenziato le funzionalità tecnologiche per offrire un’esperienza di guida più moderna. Nei prossimi mesi, il modello introdurrà anche una versione ibrida, ampliando le possibilità di scelta per i clienti.
Molto più di un semplice restyling: Byd interviene in modo deciso sul suo C-Suv 100% elettrico Atto 3, tanto da evolverlo sotto molteplici aspetti. Parliamo di miglioramenti estetici, pratici, tecnici, tecnologici e chi più ne ha più ne metta, quasi fosse una seconda generazione. Con 4.455 mm di lunghezza, 2.720 mm di passo, 1.875 mm di larghezza e 1.615 mm di altezza, la Byd Atto 3 Evo si ripresenta nel pieno del segmento C-Suv. Tra le altre cose troviamo un nuovo design dei cerchi, nonché del paraurti frontale. Il logo Byd al centro del portellone è affiancato dal design 3D dei fari posteriori, dal retronebbia incorporato nell’estrattore e da una nuova soluzione per il terzo stop, integrato nello spoiler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Byd ATTO 3 EVO, il SUV elettrico si aggiorna: nuova piattaforma, doppia trazione e ricarica a 800 Volt
BYD presenta l’ATTO 3 EVO, il suo SUV elettrico aggiornato.
Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evoluto
La casa automobilistica cinese BYD ha svelato la nuova ATTO 3 EVO, un SUV sportivo che punta a conquistare il mercato con un’offerta più completa.
BYD ATTO 3 EVO 2026 | Il C-SUV elettrico cinese si aggiorna e diventa più potente
Argomenti discussi: Svelata Nuova BYD ATTO 3 EVO: 510km e prezzo lancio da 37.600€; BYD Atto 3 Evo - La Suv elettrica nata per l'Europa con ricarica ultra-rapida e 449 CV; Byd Atto 3 Evo: più potenza, ricarica ultrarapida e design rinnovato dentro e fuori; BYD Atto 3 Evo: molto vivace e proprio comoda.
Il Suv 100% elettrico si rinnova: ora è più curato esteticamente, più avanzato tecnologicamente e in futuro arriverà anche ibridoIl Suv 100% elettrico si rinnova: ora è più curato esteticamente, più avanzato tecnologicamente e in futuro arriverà anche ibrido ... gazzetta.it
BYD Atto 3 Evo: caratteristiche, autonomia e prezzi del SUV elettricoBYD Atto 3 Evo è il SUV elettrico con autonomia fino a 510 km, ricarica rapida DC 220 kW. Caratteristiche, versioni e prezzi. newsauto.it
La BYD Atto 3 si aggiorna Fuori cambia poco, ma in meglio: lamelle anteriori attive per raffreddare la parte elettrica, nuovi cerchi da 18” e fari posteriori più tridimensionali. Dentro resta l’impostazione che conosciamo, con piccole novità come il cambio dietro - facebook.com facebook
Nuova BYD Atto 3 EVO più nel dettaglio: scheda tecnica, dotazioni e prezzi x.com