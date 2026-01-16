Al ’Rinnovati’ arriva la magia di ’Alice nel Paese delle Meraviglie’
Al Teatro dei Rinnovati di Siena, da oggi a domenica, va in scena il musical
Seguendo il Bianconiglio, stavolta, si arriva a Siena, al Teatro dei Rinnovati. Dove da oggi a domenica va in scena ‘ Alice nel Paese delle Meraviglie ’, un musical sorprendente tratto dal celebre classico di Lewis Carroll. Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia delle Formiche e diretto da Andrea Cecchi, racconta la storia senza tempo di Alice, la giovane protagonista che segue un coniglio bianco parlante in un mondo fantastico, popolato da personaggi stravaganti e situazioni surreali. Tra incontri con il Cappellaio Matto, la temibile Regina di Cuori e il misterioso Stregatto, il pubblico è invitato ad abbandonarsi alla meraviglia e alla fantasia in un’avventura teatrale indimenticabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Alice nel paese delle Meraviglie – Il Musical arriva al Teatro Palapartenope
Leggi anche: 'Alice nel Paese delle Meraviglie' in scena a Bari
Abbiamo rischiato grosso… #magagaia #magia #natale #babbonatale #spettacoli #spettacolo #bambini
STELLE IN CORSA – LA FINALISSIMA Al Teatro dei Rinnovati si accende di talento, emozione e sogni Arriva la finalissima di Stelle in corsa, lo spettacolo diretto da Vincenzo Bocciarelli, che porta sul palco le giovani promesse della danza, del canto facebook
Se arriva una comunicazione che sembra provenire dal Ministero della Salute con l'invito a rinnovare la tessera sanitaria bisogna fare attenzione: potrebbe essere una truffa - Leggi e prassi / Pubblico x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.