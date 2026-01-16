Al ’Rinnovati’ arriva la magia di ’Alice nel Paese delle Meraviglie’

Da quotidiano.net 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, da oggi a domenica, va in scena il musical

Seguendo il Bianconiglio, stavolta, si arriva a Siena, al Teatro dei Rinnovati. Dove da oggi a domenica va in scena ‘ Alice nel Paese delle Meraviglie ’, un musical sorprendente tratto dal celebre classico di Lewis Carroll. Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia delle Formiche e diretto da Andrea Cecchi, racconta la storia senza tempo di Alice, la giovane protagonista che segue un coniglio bianco parlante in un mondo fantastico, popolato da personaggi stravaganti e situazioni surreali. Tra incontri con il Cappellaio Matto, la temibile Regina di Cuori e il misterioso Stregatto, il pubblico è invitato ad abbandonarsi alla meraviglia e alla fantasia in un’avventura teatrale indimenticabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

al 8217rinnovati8217 arriva la magia di 8217alice nel paese delle meraviglie8217

© Quotidiano.net - Al ’Rinnovati’ arriva la magia di ’Alice nel Paese delle Meraviglie’

Leggi anche: Alice nel paese delle Meraviglie – Il Musical arriva al Teatro Palapartenope

Leggi anche: 'Alice nel Paese delle Meraviglie' in scena a Bari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Abbiamo rischiato grosso… #magagaia #magia #natale #babbonatale #spettacoli #spettacolo #bambini

Video Abbiamo rischiato grosso… #magagaia #magia #natale #babbonatale #spettacoli #spettacolo #bambini

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.