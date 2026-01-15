Terni evento ‘Alice nel paese delle meraviglie’ | Trasmettiamo positività ai bambini Continuate a sognare

A Terni, domenica 18 gennaio, si svolge l’evento ‘Wonderland Alice nel Paese delle Meraviglie’ presso la sala eventi della parrocchia Immacolata Concezione. L’iniziativa, con l’animazione dell’antico teatro dei Burattini di Firenze, mira a trasmettere positività ai bambini e incoraggiare i sogni. L’appuntamento è previsto alle ore 11 e alle ore 18, offrendo un’occasione per vivere una giornata ricca di magia e cultura.

Una giornata contrassegnata dall'animazione dell'antico teatro dei Burattini di Firenze. Domenica 18 gennaio (ore 11 e 18) la sala eventi della parrocchia Immacolata Concezione ospiterà 'Wonderland Alice nel Paese delle Meraviglie'. I personaggi che hanno fatto la storia, del celebre romanzo di Lewis Carroll, saliranno sul palco per la gioia di grandi e piccini. Dal Cappellaio matto al Brucaliffo, fino al Ostregatto e la Regina di cuori. Due distinti eventi per regalarsi momenti di puro divertimento. L'evento è stato ideato con l'obiettivo di: "Trasmettere positività ai bambini con il messaggio di continuare a credere nei propri sogni.

