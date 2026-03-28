A Viterbo, due cittadini rumeni sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva, del valore di circa 400 euro, consisteva in cartucce per stampanti sottratte da negozi della zona. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al loro fermo e al sequestro della merce rubata.

Due cittadini rumeni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, dopo che i due sono stati sorpresi a rubare cartucce per stampante per un valore di circa 400 euro. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 27 marzo. La Sala Operativa della Questura di Viterbo è stata allertata dal direttore di un negozio, che ha segnalato la presenza di due persone sospette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viterbo, così colpivano negozi per cartucce da stampante: arrestati con la refurtiva

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