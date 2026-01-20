Coppia truffata a Grosseto per 15mila euro da un finto familiare ladri arrestati a Caserta con la refurtiva

Due uomini pregiudicati sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord con l’accusa di aver truffato una coppia di anziani di Grosseto, sottraendo circa 15 mila euro con un inganno che aveva le sembianze di un familiare. La refurtiva è stata recuperata e i sospettati sono ora in custodia. L’operazione evidenzia l’importanza della prudenza nelle comunicazioni telefoniche con persone sconosciute.

Due pregiudicati della provincia di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord per truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di Grosseto. Gli arresti sono avvenuti dopo che i due sono stati trovati in possesso di monili in oro e denaro, risultati essere il bottino del raggiro. Il controllo e la scoperta del bottino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta durante un servizio di vigilanza sulle autostrade di competenza della Polizia Stradale di Caserta Nord. Gli agenti hanno notato una Ford Puma con due persone a bordo che, per il loro comportamento sospetto, sono stati fermati all'interno dell'area di servizio Teano Ovest sull'Autostrada A1.

