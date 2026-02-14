Arezzo stop a furti seriali | arrestati tre romeni con refurtiva da mille euro

Arezzo ha arrestato tre cittadini romeni che avevano appena rubato merce per un valore di mille euro in due negozi lungo via Romana. I ladri avevano messo a segno i colpi nel giro di pochi minuti, lasciando i commercianti sotto shock. La polizia ha intercettato i sospetti mentre tentavano di fuggire con la refurtiva, recuperando tutto sul posto.

Doppio Colpo ad Arezzo: Furti in Via Romana e l'Arresto di un Gruppo Criminale. Arezzo è stata scossa da un'ondata di furti che ha colpito due attività commerciali in rapida successione lungo via Romana. Tre cittadini romeni, provenienti dalla provincia di Roma, sono stati arrestati dalla polizia a seguito di un controllo che ha svelato un'attività criminale più ampia, estesa ad altri episodi di furto commessi nella stessa giornata. L'Intervento della Polizia e i Primi Sospetti. Nel pomeriggio del 12 febbraio, la Squadra Mobile della questura di Arezzo ha notato un'auto in sosta nei pressi del parcheggio del supermercato Conad, con a bordo tre persone il cui atteggiamento ha subito destato sospetti.