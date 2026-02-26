Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di Ballabio

Oggi sono iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di Ballabio, con interventi mirati a rafforzare la sicurezza dell’area. Le operazioni prevedono misure di prevenzione contro i rischi di caduta massi e si concentrano sulla messa in sicurezza dell’intera struttura. L’intervento durerà alcune settimane e coinvolgerà diverse fasi di lavoro.

Sono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio. L'intervento è affidato alla ditta Geomont Srl. Una volta effettuata la messa in sicurezza si provvederà all'ammodernamento complessivo dell'area con un rifacimento ex novo.