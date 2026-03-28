Visitare l' isola Bisentina | date prezzi e come prenotare per il 2026

L'isola Bisentina aprirà al pubblico nel 2026 con un calendario di visite che inizierà il 5 e 6 aprile, in coincidenza con le festività di Pasqua e Pasquetta. La proprietà dell'isola, appartenente alla famiglia Rovati, ha comunicato le date di apertura per la nuova stagione, annunciando anche le modalità di prenotazione e i prezzi per i visitatori. Le successive date di apertura verranno comunicate nel corso dell'anno.

Dopo un lungo periodo di attesa riaprono i cancelli del gioiello farnesiano, con nuovi percorsi guidati tra le sette cappelle rinascimentali e la natura incontaminata?L'isola Bisentina si prepara a accogliere nuovamente i visitatori per la stagione 2026. La proprietà della famiglia Rovati ha definito il calendario delle aperture che inizierà ufficialmente domenica 5 e lunedì 6 aprile, in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, per poi proseguire nelle date del 25 aprile e del primo maggio. Dal 2 giugno fino al primo novembre l'isola resterà accessibile per gran parte del periodo estivo e autunnale.?L'isola Bisentina, con i suoi 17 ettari di superficie, rappresenta un sito di enorme valore storico nel territorio di Capodimonte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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