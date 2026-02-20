Gorgona via alle prenotazioni per visitare l' isola nel 2026 | come fare

Per motivi di sicurezza, le visite all’isola di Gorgona sono sospese dal 2024. Ora, l’amministrazione ha annunciato che le prenotazioni per le visite guidate del 2026 sono aperte. I turisti interessati devono prenotare attraverso il sito ufficiale entro il 15 dicembre. La riapertura si rende necessaria per regolamentare l’afflusso di visitatori e preservare l’ambiente naturale dell’isola. Chi desidera scoprire i paesaggi selvaggi e la storia del carcere dismesso può già prenotare il proprio posto.

È possibile visitare l'isola di Gorgona? Una domanda che in molti si fanno vista la bellezza del luogo. Dal 23 febbraio sarà possibile prenotare l'accesso verso una delle perle dell'arcipelago tramite il sito del Parco nazionale arcipelago toscano. Gorgona, un’isola affascinante, dove natura, archeologia e un carcere modello convivono in equilibrio. È un luogo di straordinaria bellezza naturalistica: verde e selvaggia, ricca di specie botaniche, meta di nidificazione e di sosta per l’avifauna. Ma anche di valore storico e archeologico per la presenza di resti di una villa romana marittima, databile tra la fine del I secolo a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Trekking in Gorgona, escursioni Azimut sull'isola carcere: info prenotazioni, date e programma Leggi anche: Montecristo 2026, via alle prenotazioni: solo 1.725 posti per l’isola proibita Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gorgona, aprono le visite per l'isola carcere. Alla scoperta dell’isola del carcere: aperte le prenotazioni per visitare GorgonaSarà possibile partecipare alle escursioni nell'area protetta a partire da sabato 11 aprile: domande al via da lunedì 23 febbraio ... intoscana.it Pronti per un trekking sull'isola di Gorgona Ecco le date disponibili per visitarla con noi! Centro Guide Costa Etrusca Prenotazioni a: [email protected] - facebook.com facebook