Vip Motors annullato il sequestro del patrimonio da 9 milioni di euro di Alessandro Agresti

Il sequestro di circa 9 milioni di euro appartenente a un imprenditore nel settore delle auto di lusso è stato annullato. La misura era stata adottata nel corso di un’indagine dei carabinieri, che aveva coinvolto la persona in questioni di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Ora, la decisione di annullamento permette all’imprenditore di recuperare il patrimonio sequestrato.

Nelle scorse settimane per l’imprenditore era arrivato anche l’annullamento della misura cautelare. Ora la decisione del giudice sul dissequestro dei beni, a seguito dell’istanza presentata dalla difesa La decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Paolo Romano, è arrivata nella giornata di ieri a seguito dell’istanza presentata dalla difesa dell’uomo. Il provvedimento del dissequestro potrebbe essere una diretta conseguenza della decisione del Riesame che il 6 febbraio scorso aveva annullato la misura cautelare - eseguita il 29 gennaio con un provvedimento separato - nei confronti dell’imprenditore, escludendo i gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Vip Motors, annullato il sequestro del patrimonio (da 9 milioni di euro) di Alessandro Agresti Articoli correlati Vip Motors, sequestro confermato sul patrimonio (da 9 milioni) di Alessandro AgrestiLa decisione dei giudici del Riesame sul ricorso presentato dalla difesa contro la misura patrimoniale. Vip Motors, il Riesame scarcera l'imprenditore Alessandro AgrestiArrestato il 29 gennaio, con le accuse di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, è stato scarcerato Alessandro Agresti.