Vip Motors il Riesame scarcera l' imprenditore Alessandro Agresti

Vip Motors, il Riesame ha deciso di lasciare libero Alessandro Agresti. L’imprenditore, arrestato il 29 gennaio con l’accusa di autoriciclagggio e trasferimento fraudolento di valori, è stato scarcerato dopo alcune settimane di detenzione. La decisione del tribunale ha preso in considerazione gli elementi emersi durante l’indagine e il suo stato di libertà condizionale. Ora Agresti può tornare in libertà, mentre gli investigatori continuano a seguire da vicino la vicenda.

Arrestato il 29 gennaio, con le accuse di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, è stato scarcerato Alessandro Agresti. L'imprenditore 40enne di Latina, vero titolare di una serie di società del settore immobiliare e del commercio di auto di lusso, tra cui il salone Vip Motors, è.

