Vip Motors sequestro confermato sul patrimonio da 9 milioni di Alessandro Agresti

Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro di circa 9 milioni di euro sul patrimonio di Alessandro Agresti, l’imprenditore noto nel settore delle auto di lusso. Agresti era stato coinvolto in un’inchiesta che lo accusa di autoriciclaggio e trasferimenti fraudolenti di denaro. I giudici hanno deciso di bloccare i beni, seguendo le richieste della procura. Ora si attende il passo successivo dell’indagine.

La decisione dei giudici del Riesame sul ricorso presentato dalla difesa contro la misura patrimoniale. L'imprenditore era stato scarcerato nei giorni scorsi Il tribunale del Riesame conferma il sequestro sul patrimonio di Alessandro Agresti, l'imprenditore del commercio di auto di lusso coinvolto in un'inchiesta per autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. I sigilli erano scattati su beni del valore complessivo di 9 milioni di euro, 19 unità immobiliari, 100 auto e otto società, tra cui quella dell'autosalone Vip Motors aperto in via Mameli. Il ricorso contro il provvedimento era stato presentato dai legali della difesa e discusso nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Vip Motors Vip Motors, il Riesame scarcera l'imprenditore Alessandro Agresti Vip Motors, il Riesame ha deciso di lasciare libero Alessandro Agresti. Vip Motors, arrivano gli arresti: in carcere l'imprenditore Alessandro Agresti Gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’imprenditore Alessandro Agresti, legato alla Vip Motors. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vip Motors Auto di lusso: confermato il sequestro sui beni di AgrestiConfermato il sequestro dei beni all'imprenditore Alessandro Agresti. E' la decisione dei giudici del Riesame a cui il legale della difesa ... msn.com Vip Motors, la Procura chiede l'arresto di Alessandro Agresti e altre tre persone Il pm Giuseppe Miliano ha chiesto il carcere per Alessandro Agresti e altre tre persone nell’ambito di un’indagine per autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Gli interro facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.