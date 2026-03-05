Sindaca violenta un ragazzino di 16 anni durante una festa in piscina | i figli inchiodano la madre in Tribunale

Una donna, ex sindaca di DeRidder in Louisiana, è stata chiamata in tribunale per aver aggredito un ragazzo di 16 anni durante una festa in piscina. I figli della donna hanno confermato l'incidente e hanno testimoniato contro di lei. L'evento ha portato alla convocazione in aula per chiarire i fatti.

Quando era sindaca di DeRidder, in Luisiana, Misty Roberts ha abusato di un 16enne coetaneo e amico del figlio. Rischia una pena fino a 10 anni di carcere.