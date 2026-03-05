sindaca violenta un ragazzino di 16 anni durante una festa in piscina i suoi figli lo inchiodano in tribunale

Durante una festa in piscina, la sindaca ha aggredito un ragazzo di 16 anni, episodi documentati e testimoniati. I figli della sindaca hanno poi formalizzato un reclamo in tribunale contro di lei. Nella cittadina della Louisiana, Misty Roberts, prima donna a ricoprire la carica di sindaco, ha visto la sua carriera finire davanti a un giudice.

Il crepuscolo politico di DeRidder porta il nome di Misty Roberts, la prima donna a indossare la fascia di primo cittadino nella cittadina della Louisiana, la cui carriera è naufragata nel fango di un’aula di tribunale. Quella che doveva essere una cronaca di emancipazione e leadership si è trasformata in un resoconto giudiziario brutale: la quarantatreenne rischia oggi fino a dieci anni di reclusione dopo essere stata giudicata colpevole di abusi sessuali su un sedicenne. L’episodio, che risale al luglio 2024, descrive uno scenario di degrado umano consumatosi durante una festa in piscina, dove la Roberts avrebbe approfittato dello stato di alterazione di un giovane amico di suo figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

