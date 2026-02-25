Ora basta finitela Sanremo caos nella notte del dopo festival | ore di delirio cantanti furiosi

Sanremo ha vissuto un caos nella notte dopo il festival, a causa di tensioni tra cantanti e organizzatori. La prima serata si è conclusa con un breve anticipo, lasciando molti sul palco e in platea. Le discussioni sono scoppiate durante le battute finali, creando confusione tra il pubblico e i partecipanti. Alcuni artisti hanno espresso la loro frustrazione, mentre gli addetti ai lavori cercavano di gestire la situazione. La serata si è conclusa con un clima di forte nervosismo.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa prima del previsto, con qualche minuto di anticipo rispetto alla scaletta ufficiale, ma non per questo è stata meno intensa. Alle 1:31 di notte, sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti ha letto la top 5 dei big, decretata dal voto della Sala Stampa, Tv e Web, consegnando al pubblico i primi verdetti di questa edizione. Un momento atteso, che ha segnato la fine della gara ma non certo della lunga giornata dei protagonisti in Riviera. Subito dopo la chiusura ufficiale, la macchina del Festival non si è fermata. Alcuni artisti si sono spostati al DopoFestival di Nicola Savino, pronti a commentare a caldo la classifica e a raccontare le emozioni del debutto.