Violazione di domicilio e porto abusivo di armi | denunciato un 26enne

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, la Polizia di Stato di Bergamo ha identificato e denunciato un uomo di 26 anni per aver violato le norme sul domicilio e per aver portato armi senza autorizzazione. L’intervento è avvenuto in seguito a un controllo in un’abitazione della città. L’uomo è stato trovato in possesso di un’arma da fuoco e accusato di aver violato le restrizioni di domicilio.

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, la Polizia di Stato di Bergamo ha individuato e denunciato un cittadino marocchino, classe 2000, risultato irregolare sul territorio nazionale, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, violazione di domicilio e inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Bergamo. In particolare, nelle prime ore del mattino, la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza sospetta di un soggetto nel retro di una scuola primaria del centro cittadino. Le pattuglie della Squadra Volante lo hanno rintracciato poco distante, mentre sostava nell’area antistante alcuni garage. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Solofra: 65enne denunciato per porto abusivo di armi e tentata introduzione in abitazioneI Carabinieri della Stazione di Solofra, unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato in stato di... Pistola da softair senza tappo rosso in classe: alunno 13enne porta la replica a scuola, denunciato il padre per porto abusivo di armiUn tredicenne ha portato a scuola una pistola da softair priva del tappo rosso in un istituto di primo grado del basso Salento. Altri aggiornamenti su Violazione di domicilio e porto abusivo... Temi più discussi: Bolzano, pluripregiudicato arrestato a letto per violazione di domicilio; La Polizia di Stato arresta a Bolzano una persona per violazione di domicilio e libera un appartamento occupato abusivamente. - Questura di Bolzano | Polizia di Stato; Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne; Nova Siri, arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia: violenze su padre e sorella. Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enneNella mattinata di mercoledì 25 marzo la polizia di stato di Bergamo ha denunciato un cittadino marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, per una serie di reati che vanno dalla resis ... ecodibergamo.it Occupa un appartamento mentre il proprietario è in ospedaleUn pluripregiudicato tunisino di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia per violazione di domicilio aggravato. L'uomo si era introdotto abusivamente in un appartamento nel quartiere Europa-Novacella ... rainews.it Continuano i controlli della Polizia Locale che ha sequestrato una parte di un locale costruita senza permesso e in violazione della normativa antincendio - facebook.com facebook “Chi ha di più dovrebbe dare di più” . È assurdo, inaccettabile che gli stipendi di chi paga affitto siano gli stessi di chi non lo paga. È una grande violazione di diritti umani non garantire una casa a tutti. È violazione di diritti umani la precarietà dei contratti di lav x.com