Pistola da softair senza tappo rosso in classe | alunno 13enne porta la replica a scuola denunciato il padre per porto abusivo di armi

Un ragazzino di 13 anni ha portato in classe una pistola da softair senza tappo rosso. La scuola si è accorta dell’arma e ha chiamato i carabinieri. Il padre del ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi. La scena si è svolta in un istituto di primo grado nel basso Salento.

Un tredicenne ha portato a scuola una pistola da softair priva del tappo rosso in un istituto di primo grado del basso Salento. I docenti della classe hanno segnalato la situazione alla dirigente scolastica, che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

