Solofra | 65enne denunciato per porto abusivo di armi e tentata introduzione in abitazione

I Carabinieri di Solofra hanno denunciato un uomo di 65 anni per porto abusivo di armi e tentata introduzione in abitazione. L’intervento ha portato al riconoscimento di comportamenti illegali, contribuendo alla sicurezza della comunità locale. La vicenda evidenzia l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel mantenimento della legalità e della tranquillità pubblica.

I Carabinieri della Stazione di Solofra, unitamente a personale dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.Tentativo di forzare l'ingresso.

Da Salerno a Solofra per riscuotere un credito con la violenza: sequestrati 3 coltelli, 2 bastoni e un taglierino - Un 65enne di Salerno è stato denunciato dai carabinieri di Solofra per porto abusivo di armi: addosso (e in auto) aveva in tutto tre coltelli, due bastoni e un taglierino di grosse dimensioni. corriereirpinia.it

