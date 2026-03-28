Viola il divieta di dimora e torna a spacciare | 62enne finisce in carcere

Il 25 marzo 2026, i carabinieri di Urgnano hanno fermato un uomo di 62 anni, tunisino, durante un controllo. L’individuo era sottoposto a un divieto di dimora nella zona, ma è stato trovato nuovamente sul territorio e associato alle attività di spaccio. Dopo le verifiche, è stato portato in carcere.

Nel pomeriggio del 25 marzo 2026, i carabinieri della stazione di Urgnano, a seguito di attività info-investigativa, hanno sottoposto a controllo un tunisino di 62 anni, M.T., irregolare e con precedenti penali, nei pressi dell’abitazione in cui dimorava. Il controllo ha consentito di trovarlo in possesso di 30 involucri di cocaina (12 grammi) e 29 di eroina (13,5 grammi). La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3,5 grammi di cocaina, hashish, un bilancino di precisione e 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Oltre all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, l’uomo è stato deferito per l’inottemperanza a un precedente ordine di espulsione e per la violazione del divieto di dimora in provincia di Bergamo a cui era sottoposto dal 21 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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