Un anno dopo torna a spacciare e finisce nuovamente in carcere

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato nuovamente arrestato mentre spacciava droga a Ponte San Nicolò. I carabinieri lo hanno sorpreso in azione e lo hanno portato in cella, chiudendo così un cerchio già aperto un anno fa. L’arresto conferma quanto sia attiva l’attenzione delle forze dell’ordine contro la criminalità locale.

Vecchia conoscenza dei carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò arrestato nuovamente in flagranza di reato. Era successo il 28 marzo 2025 in concorso con un connazionale, è successo il 9 febbraio sempre a ridosso tra Ponte San Nicolò e Padova. I militari del luogotenente Vincenzo Folliero negli ultimi giorni l'hanno più volte intercettato in paese mentre si muoveva con fare sospetto e hanno deciso di seguirne le tracce. Lunedì 9 febbraio hanno organizzato un servizio mirato antidroga che ha coinvolto una decina di militari e il risultato è stato soddisfacente.I carabinieri della Stazione di Ponte San Nicolò, a conclusione di una mirata e rapida attività d’indagine finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, gravato del divieto di dimora in Veneto, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

