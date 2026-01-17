Viola il divieto di dimora e continua a delinquere | 23enne arrestato e portato in carcere

Da parmatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni, nonostante il divieto di dimora, ha continuato a commettere reati. Alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi del volto coprendosi con il cappuccio, ma è stato comunque riconosciuto e arrestato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e garantisce il rispetto delle misure restrittive.

Per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere, come aggravamento della precedente misura del divieto di dimora a Parma e in provincia, applicata dopo l’arresto del 30 dicembre per una serie di reati, tra cui furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, i Carabinieri lo hanno sorpreso a violare proprietà private nella zona di Vicofertile. Inoltre, l’8 gennaio si sarebbe introdotto con forza nell’androne di un condominio in via Partigiani d’Italia e l’11 gennaio nel cortile di un’abitazione in via Monte Bardone, trascorrendo la notte in entrambi i luoghi. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Viola più volte il divieto di dimora: 34enne arrestato e portato in carcere

Leggi anche: Viola divieto di dimora e si nasconde in un casolare, 22enne in carcere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

viola divieto dimora continuaParma, viola il divieto di dimora e continua a commettere reati. 23enne straniero finisce in carcere - Ha provato a calarsi il cappuccio sul volto e ad accelerare il passo alla vista della pattuglia in via Trento, ma il tentativo di fuga è durato pochi istanti. gazzettadiparma.it

viola divieto dimora continuaOstiglia, viola il divieto di dimora: 45enne arrestato - I Carabinieri della Stazione di Ostiglia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 45nne marocchino, residente ad Ostiglia. vocedimantova.it

viola divieto dimora continuaViola il divieto di avvicinamento a moglie e figli: 33enne lascia il carcere, scatta il divieto di dimora a Ortucchio - È stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ortucchio nei confronti del 33enne residente nel centro marsicano, arrestato nei giorni scorsi dopo la ... terremarsicane.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.