Viola il divieto di dimora e continua a delinquere | 23enne arrestato e portato in carcere

Un giovane di 23 anni, nonostante il divieto di dimora, ha continuato a commettere reati. Alla vista di una pattuglia dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi del volto coprendosi con il cappuccio, ma è stato comunque riconosciuto e arrestato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e garantisce il rispetto delle misure restrittive.

Per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere, come aggravamento della precedente misura del divieto di dimora a Parma e in provincia, applicata dopo l'arresto del 30 dicembre per una serie di reati, tra cui furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, i Carabinieri lo hanno sorpreso a violare proprietà private nella zona di Vicofertile. Inoltre, l'8 gennaio si sarebbe introdotto con forza nell'androne di un condominio in via Partigiani d'Italia e l'11 gennaio nel cortile di un'abitazione in via Monte Bardone, trascorrendo la notte in entrambi i luoghi.

