Garante per l'Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco | Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha sottolineato la necessità di ricongiungere in tempi celeri i bambini cresciuti nei boschi di Chieti ora in casa famiglia ai genitori. "Accelerare i tempi delle perizie per permettere il ricongiungimento".

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un documento di 18 punti per chiarire quando si può allontanare un minore dalla famiglia.

