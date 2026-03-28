Villaricca rapina con fucile al bar Sanremo | scontro di pena per 38enne di Giugliano

A Villaricca, un 38enne di Giugliano ha ricevuto uno sconto di pena in Appello per aver partecipato a una rapina a mano armata con un fucile al bar Sanremo e aver tentato di rapinare un automobilista durante la fuga. La vicenda ha coinvolto anche una successiva azione di tentata rapina nei confronti di un conducente. La sentenza ha modificato il verdetto precedente.

Napoli. Sconto di pena in Appello per Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, protagonista della rapina a mano armata al bar Sanremo di Villaricca e di una successiva tentata rapina ai danni di un automobilista durante la fuga. La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, rispetto ai 4 anni inflitti in primo grado. Il pubblico ministero aveva invece chiesto una pena più severa, pari a 5 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sconterà la pena in regime di arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, come già disposto dal giudice. I fatti risalgono a una serata di forte tensione tra Villaricca e Giugliano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, rapina con fucile al bar Sanremo: scontro di pena per 38enne di Giugliano Articoli correlati Rapina al supermercato a Napoli, fucile puntato alla testa del vigilante poi scontro con la poliziaTentativo di rapina al supermercato di via delle Repubbliche Marinare a Napoli Est. Agira, tentata rapina in un bar-tabacchi: due giovani arrestati dopo minaccia con fucile.Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Agira, in provincia di Enna, per un tentato colpo in un bar-tabacchi avvenuto nella serata... Una raccolta di contenuti su Villaricca rapina con fucile al bar... Discussioni sull' argomento Villaricca. Rapina al bar Sanremo con il fucile e tentata rapina ad un automobilista, sconto di pena per De Rosa; Napoli, rapina con pestaggio a coppia in corso Umberto I: due arresti, caccia al terzo complice; Lo Stabat Mater di Pergolesi inaugura la stagione di Un Mare di Suoni a Napoli; Rapina Rolex a Napoli, sconto in appello per due giovani della Sanità: pena ridotta a 4 anni e 4 mesi. Fuga da Villaricca a Mugnano dopo la tentata rapina, finiscono ai domiciliariGiuseppe Emmanuel Fioretti, di Calvizzano classe 2005, e Raffaele Cipolletta mugnanese classe 1999, difesi di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono stati sottoposti agli a ... internapoli.it Mohamed Hosni, 17enne della comunità "Abete" di Licola, stava svolgendo la sua attività di tirocinio in autocarrozzeria, proprio nella zona dello scoppio, lungo via Consolare Campana tra Villaricca 2 e Qualiano. Il giovane era riuscito a mettersi in salvo, ma d - facebook.com facebook #TG2000 - Esplode pizzeria in costruzione nel napoletano, tre feriti #26marzo #Villaricca #Napoli #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com