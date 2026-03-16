Rapina al supermercato a Napoli fucile puntato alla testa del vigilante poi scontro con la polizia

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un supermercato in via delle Repubbliche Marinare a Napoli Est. Durante l’assalto, uno dei banditi ha puntato un fucile alla testa di un vigilante. La polizia è intervenuta e ha fermato i due aggressori, che ora si trovano in custodia.

Tentativo di rapina al supermercato di via delle Repubbliche Marinare a Napoli Est. Arrestati dalla polizia i due banditi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, rapina al supermercato: la Polizia interviene e arresta due uomini armati di fucileTentata rapina armata in un supermercato di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di... Leggi anche: Coltello puntato alla gola e strattoni, poi la colluttazione: tentata rapina in centro Aggiornamenti e notizie su Rapina al supermercato a Napoli fucile... Temi più discussi: Scoperte a rubare al supermercato, aggrediscono il personale: arrestate; Terrore alle casse del supermercato: minaccia gli addetti con una siringa, 40enne arrestato; Rapina al supermercato di Pofi: cassiera minacciata con una pistola; Rapina al supermercato, 40enne minaccia le cassiere con una siringa: Ferme o vi buco. Arrestato. Como, tenta una rapina al Lidl di via Cecilio: il direttore lo blocca con un dipendente e un clienteL'uomo, un 34enne di Cantù, aveva simulato di avere un'arma: intervenuto anche un finanziere libero dal servizio prima dell’arresto e del trasporto in carcere ... ilgiorno.it Fucili in mano e volti coperti per rapinare un noto supermercato: terrore tra i clienti - VIDEOSabato sera la polizia ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e ... napolitoday.it Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. - facebook.com facebook Luciano Di Marco, arrestato con l’accusa di aver compiuto una rapina. Quattro mesi in carcere, moglie e figli ai domiciliari, senza neppure il permesso di andare a comprare il latte per una bambina di pochi mesi. Poi si è scoperto che era uno scambio di perso x.com