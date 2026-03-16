Rapina al supermercato a Napoli fucile puntato alla testa del vigilante poi scontro con la polizia

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di rapinare un supermercato in via delle Repubbliche Marinare a Napoli Est. Durante l’assalto, uno dei banditi ha puntato un fucile alla testa di un vigilante. La polizia è intervenuta e ha fermato i due aggressori, che ora si trovano in custodia.

Tentativo di rapina al supermercato di via delle Repubbliche Marinare a Napoli Est. Arrestati dalla polizia i due banditi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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