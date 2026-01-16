Edoardo Leo | Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato | le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto A 53 anni i miei figli mi commuovono | piangere è una cosa da maschio
Edoardo Leo, attore di grande rilievo nel cinema italiano, riflette sul suo percorso personale e professionale. A 53 anni, con figli che gli suscitano emozioni profonde, condivide i momenti di crescita e le sfide affrontate nel tempo. La sua figura, riservata e autentica, si apre ora per parlare di temi universali come l’amore, le conquiste e le rivalse, offrendo uno spaccato sincero della sua vita e della sua carriera.
Quando chiedo a Edoardo Leo se a questo punto della sua carriera pensa di essere stato capito dal pubblico, la sua bocca si spande in un sorriso: «Forse no, ma semplicemente perché il mio obiettivo non è mai stato farmi capire: non mi sono mai raccontato e ho sempre tenuto la mia vita privata fuori da tutto. Credo profondamente che meno cose si sanno di un attore e più il pubblico avrà la possibilità di immaginarselo diversamente sulla scena». Leo ha ragione: nonostante negli anni sia diventato uno degli attori più presenti del cinema italiano - tre film distribuiti nel 2024 e altrettanti nel 2025, più uno spettacolo teatrale, Ti racconto una storia, che registra grandi sold out ovunque - del suo privato si sa pochissimo, tranne che è sposato da 25 anni con Laura Marafioti ed è padre di due figli, Francesco e Anita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
