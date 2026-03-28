Un viaggio nel Kurdistan ai confini con l’Iran rivela un’area segnata dalla tensione, dove il suono di esplosioni e il rumore costante di colpi si sentono in lontananza. Sopra le nostre teste, il cielo è attraversato da lunghe scie bianche lasciate da aerei che si muovono sopra una linea di confine considerata tra le più pericolose al mondo.

Un rumore cupo e costante sopra le nostre teste ci fa alzare gli occhi al cielo. Lunghe scie bianche si stagliano nell’azzurro terso. Uguali a quelle dei missili americani diretti verso l’ Iran, ma la direzione è opposta. I puntini ad alta quota sono missili lanciati dai Pasdaran verso obiettivi nel Golfo o in Israele. La strada tortuosa e deserta si infila fra le montagne brulle sovrastate da cime più alte e innevate verso il confine con l’ Iran, il più pericoloso al mondo. La prima torretta di frontiera della Repubblica islamica appare su un cocuzzolo. La zona è turistica, solitamente piena di gente. Adesso i villaggi sono deserti con ristoranti e negozi di souvenir chiusi per paura. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Viaggio in Kurdistan ai confini con l’Iran, sulla linea del fronte più pericolosa al mondo

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