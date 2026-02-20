Arriva ’Mondovisioni’ Un viaggio che sfiora i confini del mondo

“’Mondovisioni’” parte con un viaggio che attraversa i confini del mondo, a causa della volontà di raccontare storie diverse. La serie parte da Gaza e prosegue in Svezia, Messico, Polonia, Kenya e Cuba. Ogni tappa permette di scoprire realtà lontane e vicine, dando voce a chi normalmente non viene ascoltato. Le narrazioni sono reali, dirette e coinvolgenti. La trasmissione mira a mostrare le diverse culture e sfide quotidiane di queste nazioni. Il primo episodio andrà in onda questa sera.

Un viaggio che sfiora i confini del mondo, partendo da Gaza, toccando la Svezia, il Messico, la Polonia, Kenya e Cuba. Alla Biblioteca Malatestiana di Cesena prende avvio la rassegna cinematografica ‘ Mondovisioni ’, in collaborazione con il settimanale Internazionale. Viaggi attraverso il mondo racchiusi nei ‘documentari internazionali’. A partire da domani arrivano in biblioteca i documentari di ‘Mondovisioni’. La sala proiezioni della biblioteca Malatestiana diventa uno spazio di incontro e confronto, capace di offrire uno sguardo attento sull’attualità e sulla cultura. Mondovisioni, rassegna curata da CineAgenzia, porterà a Cesena 6 tra i più significativi documentari di attualità selezionati nei principali festival internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

