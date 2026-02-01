Con Marco Odermatt re dello sci sulla pista più pericolosa del mondo | Vietato pensare troppo

Marco Odermatt torna a sfidare la Streif, la pista più temuta del mondo a Kitzbühel. Questa volta, il campione olimpico e ambasciatore del brand svizzero si prepara ad affrontare le curve pericolose senza lasciarsi sopraffare dai pensieri. Con lui, abbiamo visto da vicino come si affronta quella che molti considerano la salita più difficile del circuito, tra ansie di mamma e routine che diventano essenziali per riuscire a scendere senza errori.

Usciti dal cancelletto, si raggiungono i 60 kmh in meno di tre secondi. Poi il primo salto e un muro con una pendenza dell’85%: quando si guarda giù e parte il conto alla rovescia, che c’è nella testa di uno sciatore? «Diciamo che in generale, quando fai sport, non ti è permesso pensare troppo o avere dubbi. Devi avere un piano in mente, restare focalizzato su quello e, di conseguenza, sulle cose che devi fare. Poi, ovviamente, è fondamentale lasciarsi andare». Non c’è spazio per la paura, neanche sulla Streif? «No, mai. Bisogna avere rispetto per la montagna, per la pista, per le velocità che raggiungiamo (fino a 145 kmh in discesa a Kitzbüel, ndr), per i salti che compongono il percorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera.

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si fa sempre più interessante: Odermatt mantiene la leadership dopo la prima discesa a Val Gardena, mentre Vinatzer conferma il suo piazzamento tra i primi cinque.

