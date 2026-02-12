Appennino Lucano | nuova strategia per un turismo lento e sostenibile presentato alla Bit 2026

Appennino Lucano alla Bit 2026: Una Nuova Strategia per il Turismo Lento e Sostenibile. Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano ha presentato alla Bit 2026 di Milano una nuova strategia turistica, puntando sulla collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare il territorio del Monte Sirino e promuovere un turismo lento e sostenibile. L'iniziativa, guidata dal Presidente Antonio Tisci, mira a superare i modelli tradizionali e attrarre un turismo consapevole, rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. La partecipazione alla fiera milanese è stata resa possibile grazie all'invito dell'APT, offrendo al Parco una vetrina importante per le proprie strategie.

