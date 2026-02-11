Calabria alla BIT 2026 | Turismo sostenibile e voci del territorio per una regione autentica e in crescita

La Calabria si presenta alla BIT 2026 con ottime prospettive. La regione porta un bilancio turistico in crescita e si mostra fiduciosa, forte di un anno di successi. L’obiettivo è rafforzare il suo ruolo tra le mete più apprezzate in Italia, puntando su un turismo sostenibile e sulle voci del territorio per raccontare un’immagine autentica.

La Calabria si presenta alla BIT 2026 con un bilancio turistico positivo e una rinnovata fiducia, celebrando un anno di successi e puntando a consolidare la sua posizione come destinazione turistica di primo piano in Italia. La regione, attraverso un format innovativo che valorizza le voci del territorio, ha inaugurato la sua partecipazione alla fiera milanese, sottolineando l’importanza di un turismo sostenibile e integrato. La prima giornata della BIT 2026 ha visto la Calabria “mettersi a nudo”, attraverso il format “Diamo Voce alla Calabria”, un’iniziativa che ha coinvolto comunità, imprese e istituzioni in un dialogo aperto e costruttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Milano, alla BIT 2026, la Regione Calabria ha preso il centro della scena.

La Calabria si prepara a sbarcare alla Borsa internazionale del turismo di Milano, che si svolgerà dal 10 al 12 febbraio.

