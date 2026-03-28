Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 28 marzo 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio di informazioni sulla mobilità gestito dalla regione. La comunicazione fornisce dettagli sullo stato delle strade e dei mezzi di trasporto nella zona, senza ulteriori analisi o commenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso riuscite Tuscolana ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna un incidente rallenta il traffico tra Prenestina e Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare percorrendo la statale Pontina un incidente letto il traffico sul Grande Raccordo e via di Pratica direzione Latina a Pomezia un cantiere attivo rallenta il traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Lazio Street Art 2026, dalla Regione 200mila euro per progetti di rigenerazione urbana - facebook.com facebook